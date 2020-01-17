ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ затримала бойовика "ЛНР", який планував теракти в Харкові

Новини » Надзвичайні події     17.01.2020 - 14:51
СБУ затримала бойовика "ЛНР", який планував теракти в Харкові
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бойовик збирав інформацію про харківське метро і автовокзали

У Харкові затримали бойовика самопроголошеної "Луганської народної республіки", який планував теракти в метро й на автовокзалах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що житель Харкова у 2014 приєднався до терористів, був командиром розвідки "10-ї окремої артилерійської бригади ЛНР". Підозрюваний потрапив у поле зору СБУ, коли прибув з території Росії.

За даними СБУ, він збирав інформацію про залізничні колії та станції, метро та автовокзали, та планував передати її представникам "ЛНР" для організації терактів і диверсій. В його будинку провели обшуки, під час якого виявили та вилучили бойову гранату з запалом і тротилову шашку. Затриманому повідомлено про підозру в участі в діяльності терористичної групи чи терористичної організації.

СБУ затримала бойовика &quot;ЛНР&quot;, який планував теракти в Харкові

Фото: затримання бойовика (ssu.gov.ua/ua/news)

Наприклад, раніше повідомлялося, що Офіс генерального прокурора взяв на контроль слідство за кожним фактом загибелі військовослужбовців у зоні проведення ООС.

Депутатам в Донецькій області оголосили про підозру у справі псевдореферендуму 2014 року
Новини України Служба безпеки УкраїниХарківЛНРТеракт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся