Украинские спецслужбы предотвратили возможный теракт на Донбассе

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины совместно со сводной группой разминирования Нацгвардии предотвратили вероятный теракт в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что вблизи Славянска была обнаружена боевая реактивная противотанковая граната РПГ-22, которая была спрятана в кустах возле трассы М03.

"Найденный боеприпас был в готовности для использования. Речь идет о РПГ-22 "Нетто" (реактивная противотанковая граната). На взведения и стрельбу по данному средства поражения понадобилось бы всего несколько секунд. Судя по его состоянию, мы делаем вывод, что его заложили недавно", - сообщили в ООС.

Отмечается, что данная диверсия могла привести к многочисленным человеческим жертвам среди гражданского населения или военнослужащих, так как автомобильная трасса активно используется для грузовых и пассажирских перевозок.

Ранее РБК-Украина писало, что в Харькове задержали боевика самопровозглашенной "Луганской народной республики", который планировал теракты в метро и на автовокзалах.

Также сообщалось, что в суд передали обвинительный акт по делу террористического акта под Волновахой Донецкой области, который произошел 13 января 2015 года. Тогда погибли 12 мирных жителей.