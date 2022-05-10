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Українські солдати першими звільнили Відень від нацистського терору, - канцлер Австрії

Карл Нехаммер (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер відзначив роль українських солдатів, які у квітні 1945 року першими увійшли до звільненого від нацистів Відня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Безумство війни триває, адже сьогодні ми знову переживаємо війну в Європі, яка відбувається у вигляді вторгнення російської армії в Україну. Українські солдати були першими, хто звільнив Відень 27 квітня від нацистського терору. Це постійне нагадування про те, що потрібно зробити все можливе, щоб запобігти війні. А в цьому випадку також зробити все, щоб її припинити", - заявив Нехаммер.

Він також зазначив, що Австрія дотримується нейтралітету у війні Росії проти України. За його словами, Австрія виступає за права людини, які потрібно захищати, а також проти сили сильного над слабким.

Раніше повідомлялося, що Австрія підтвердила готовність приєднатися до ембарго нафти з РФ. Цю позицію підтвердила міністерка клімату, навколишнього середовища та енергетики Леоноре Гевесслер.

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