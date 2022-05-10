Українські солдати першими звільнили Відень від нацистського терору, - канцлер Австрії

"Безумство війни триває, адже сьогодні ми знову переживаємо війну в Європі, яка відбувається у вигляді вторгнення російської армії в Україну. Українські солдати були першими, хто звільнив Відень 27 квітня від нацистського терору. Це постійне нагадування про те, що потрібно зробити все можливе, щоб запобігти війні. А в цьому випадку також зробити все, щоб її припинити", - заявив Нехаммер.

Він також зазначив, що Австрія дотримується нейтралітету у війні Росії проти України. За його словами, Австрія виступає за права людини, які потрібно захищати, а також проти сили сильного над слабким.