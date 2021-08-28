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Україна евакуювала всіх своїх громадян, які заявили про бажання виїхати з Афганістану, - ОП

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Субота 28 серпня 2021 17:23
Україна евакуювала всіх своїх громадян, які заявили про бажання виїхати з Афганістану, - ОП Фото: глава ОП Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Україна евакуювала всіх своїх громадян, які заявили про бажання виїхати з Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника ОП Андрія Єрмака під час брифінгу в аеропорту.

"Всі українські громадяни, які заявили про своє бажання виїхати з Афганістану, які зв'язалися з МЗС, з нашими військовими, які були в Кабулі, ми вже всіх евакуювали", - сказав глава ОП.

Водночас, Єрмак не виключив, що в Афганістані могли залишитися українці, які ще потребують евакуації.

Серед людей, які евакуювала Україна, журналісти зарубіжних видань та співробітники ООН.

Нагадаємо, сьогоді Україна евакуювала з Афганістану ще близько 400 осіб. З Кабула вилетіли три літаки.

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