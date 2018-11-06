Українська шаблістка Харлан пропустить перший етап Кубка світу

Спортсменка розповіла про свій фізичний стан
Українська шаблістка Ольга Харлан не виступить на першому етапі нового сезону Кубка світу. Про це п'ятиразова чемпіонка світу написала в своєму Instagram:
"Друзі! Хотіла повідомити всім вам, що на цьому тижні, а точніше 9-11 листопада, буде проходити перший етап Кубка світу цього сезону в м Орлеан, Франція, в якому братимуть участі, на жаль, я не буду. Причина цього дуже проста: мій організм виявився не залізним (дідько, я завжди думала навпаки)!", - написала спортсменки.
За словами спортсменки, їй не вистачило часу для відновлення, але пообіцяла, що вже в січні ми побачимо її на доріжці.
"Треба пройти, як я це називаю невелике "техобслуговування", щоб надалі спокійно продовжувати сезон. Я все так же тренуюся і в січні майбутнього року вже буду в строю! Проте наша збірна поїхала і буде представляти нашу країну на цьому старті! Так що прошу всіх тримати кулаки, стежити і хворіти! Як завжди-для нас це дуже важливо", - додала Харлан.
Друзья! Хотела сообщить всем вам, что на этой неделе, а точнее 9-11 ноября, будет проходить первый Этап Кубка Мира этого сезона в г. Орлеан, Франция, в котором принимать участия, к сожалению, я не буду. Причина этому очень простая, мой организм оказался не железным (чёрт, я всегда думала наоборот)! Надо пройти, как я это называю небольшое «техобслуживание», чтобы в дальнейшем спокойно продолжать сезон. Я всё так же тренируюсь и в январе будущего года уже буду в строю! Тем не менее наша сборная поехала и будет представлять нашу страну на этом старте! Так что прошу всех держать кулаки, следить и болеть! Как всегда-для нас это очень важно