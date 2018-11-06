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Українська шаблістка Харлан пропустить перший етап Кубка світу

Новини » Спорт    06.11.2018 - 16:27
Фото: Ольга Харлан (instagram.com/olgakharlan)
Фото: Ольга Харлан (instagram.com/olgakharlan)

Спортсменка розповіла про свій фізичний стан

Українська шаблістка Ольга Харлан не виступить на першому етапі нового сезону Кубка світу. Про це п'ятиразова чемпіонка світу написала в своєму Instagram:

"Друзі! Хотіла повідомити всім вам, що на цьому тижні, а точніше 9-11 листопада, буде проходити перший етап Кубка світу цього сезону в м Орлеан, Франція, в якому братимуть участі, на жаль, я не буду. Причина цього дуже проста: мій організм виявився не залізним (дідько, я завжди думала навпаки)!", - написала спортсменки.

За словами спортсменки, їй не вистачило часу для відновлення, але пообіцяла, що вже в січні ми побачимо її на доріжці.

"Треба пройти, як я це називаю невелике "техобслуговування", щоб надалі спокійно продовжувати сезон. Я все так же тренуюся і в січні майбутнього року вже буду в строю! Проте наша збірна поїхала і буде представляти нашу країну на цьому старті! Так що прошу всіх тримати кулаки, стежити і хворіти! Як завжди-для нас це дуже важливо", - додала Харлан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья! Хотела сообщить всем вам, что на этой неделе, а точнее 9-11 ноября, будет проходить первый Этап Кубка Мира этого сезона в г. Орлеан, Франция, в котором принимать участия, к сожалению, я не буду. Причина этому очень простая, мой организм оказался не железным (чёрт, я всегда думала наоборот)! Надо пройти, как я это называю небольшое «техобслуживание», чтобы в дальнейшем спокойно продолжать сезон. Я всё так же тренируюсь и в январе будущего года уже буду в строю! Тем не менее наша сборная поехала и будет представлять нашу страну на этом старте! Так что прошу всех держать кулаки, следить и болеть! Как всегда-для нас это очень важно

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