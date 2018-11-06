Українська шаблістка Харлан пропустить перший етап Кубка світу

Фото: Ольга Харлан (instagram.com/olgakharlan)

Спортсменка розповіла про свій фізичний стан

Українська шаблістка Ольга Харлан не виступить на першому етапі нового сезону Кубка світу. Про це п'ятиразова чемпіонка світу написала в своєму Instagram:

"Друзі! Хотіла повідомити всім вам, що на цьому тижні, а точніше 9-11 листопада, буде проходити перший етап Кубка світу цього сезону в м Орлеан, Франція, в якому братимуть участі, на жаль, я не буду. Причина цього дуже проста: мій організм виявився не залізним (дідько, я завжди думала навпаки)!", - написала спортсменки.

За словами спортсменки, їй не вистачило часу для відновлення, але пообіцяла, що вже в січні ми побачимо її на доріжці.

"Треба пройти, як я це називаю невелике "техобслуговування", щоб надалі спокійно продовжувати сезон. Я все так же тренуюся і в січні майбутнього року вже буду в строю! Проте наша збірна поїхала і буде представляти нашу країну на цьому старті! Так що прошу всіх тримати кулаки, стежити і хворіти! Як завжди-для нас це дуже важливо", - додала Харлан.