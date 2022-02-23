Українські розробники ігор зберігають прагматичність і надію, - Polygon

Vostok Games

Директор з розвитку бізнесу київської Vostok Games Олег Яворський зазначає, що поточна ситуація на кордоні України з Росією продовжує бути напруженою внаслідок безлічі провокацій за останні кілька днів. Втім, не варто забувати, що наша країна перебуває в стані агресії з боку Росії ще з 2014 року.

"Ми не повинні забувати, що Україна перебуває в стані агресії з боку Росії з 2014 року, і більше ніж 14 000 людей загинули за цей час. Так що, на жаль, ми вже звикли жити в цьому стані небезпеки", - зазначив Яворський.

Водночас Яворський додав, що його команда вже склала план можливого переїзду, а багато інших компаній з розробки ігор прораховують аналогічні дії.

Red Beat

Ведучий гейм-дизайнер Red Beat Ярослав Сингаєвський зазначив, що його команда працює у звичайному режимі. За його словами, в Києві триває повсякденне життя, проте в тіні того, що може статися.

"Поки ніхто не будує ніяких довгострокових планів. Чесно кажучи, іноді все стає сюрреалістичним. І ми вчимося більше цінувати звичайні буденні речі. Ситуація взагалі нагадує мені 2014 рік. Дуже багато неясностей, чуток і фейків", - додав Сингаєвський.

Як зазначив гейм-дизайнер компанії, відмінність полягає лише в тому, що армія України за ці роки стала набагато сильнішою і підготовленою, а підтримка Заходу зіграла важливу роль в останні тижні.

4A Games

Власник компанії Андрій Прохоров зберігає войовничий оптимізм. Він вірить, що все буде добре, оскільки наша країна готова до всіх розвитків сценарію.

"Наша армія готова, нація готова, і якщо хворий дід вторгнеться, його виженуть. Особливо за допомогою безлічі небезпечних іграшок, які ми отримали з США та інших західних країн. Наші джавеліни, стінгери - мащені, підготовлені й чекають металевої їжі", - зазначив Прохоров.

Водночас, Прохоров додав, що перемога завжди на боці хороших хлопців.