Українські п'ятиборці стали віце-чемпіонами Європи

Першу нагороду до скарбнички збірної України на континентальній першості з сучасного п’ятиборства, що триває у британському Баті, здобули Андрій Федечко і Владислав Ридванський. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Українці стали другими в естафеті та здобули титули віце-чемпіонів Європи.

На змаганнях з сучасного п’ятиборства Україну представляють 9 спортсменів, які виступають в особистій та командній першості, чоловічій естафеті.

На ЧЄ-2019 з сучасного п’ятиборства спортсмени розігрують 7 комплектів нагород, а також 16 олімпійських ліцензій (8 у жінок, 8 у чоловіків) на Токіо-2020.

Змагання першості триватимуть до 11 серпня.

Нагадаємо, сім нагород за один день змагання вдалося завоювати спортсменам української збірної на XV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.