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Українські п'ятиборці завоювали бронзу на Кубку світу в Астані

НовиниСпорт    25.06.2018 - 13:25

Призерами стали Павло Тимощенко і Валерія Пермикіна

Українці Павло Тимощенко і Валерія Пермикіна стали бронзовими призерами в фіналі Кубка світу з сучасного п'ятиборства, який пройшов в Астані. Про це в Twitter повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Українці стали третіми у фехтуванні і верховій їзді, четвертими в бігу і стрільби, а також дев'ятими в плаванні. Загалом Тимощенко і Перемикіна набрали 1 378 очок і посіли третє підсумкове місце.

Наші спортсмени поступилися лише італійцям (1386 очок) і південнокорейцям (1382).

Нагадаємо, українець Павло Тимощенко здобув срібну медаль з сучасного п'ятиборства на Олімпіаді 2016 в Ріо-де-Жанейро.

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Теги публікації: Астана, Кубок мира, пятиборье  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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