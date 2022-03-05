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Українські ППО збили ще один російський літак в околицях Чернігова

Автор: Ілона Свиридова

Українські засоби протиповітряної оборони (ППО) збили ще один російський літак в околицях Чернігова. Подробиць поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування"Північ".

"Щойно в околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик. Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні українські війська знищили черговий російський вертоліт , а Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео цього моменту.

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ЧернігівВійна Росії проти України