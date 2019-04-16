Українські підприємства збільшили річний прибуток на чверть

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств України за 2018 рік склав 353 млрд грн, що на 67,4 млрд грн (на 23,6%) більше, ніж за 2017 рік (285,6 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, частка збиткових підприємств у 2018 році становила 22,9% (за 2017 рік - 23,5%).

Прибуток склав 580,0 млрд грн, що на 4,1% більше порівняно 2017 роком, однак збитки скоротилися на 16,4% до 227,0 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни виробників промислової продукції у грудні 2018 року порівняно з листопадом знизилися на 0,4%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни зросли на 14,2%.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня рентабельність операційної діяльності підприємств в Україні за 2017 рік склала 8,8%. За даними статистичного відомства, найбільш рентабельною була галузь сільське, лісове і рибне господарство - 22,4%.