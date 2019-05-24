Українські підприємства скоротили прибуток

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств України за січень-березень 2019 року склав 111,1 млрд грн, що на 8,5 млрд грн менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (119,6 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

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За даними статистичного відомства, частка збиткових підприємств у першому кварталі 2019 року склала 27,2% (у минулому році - 26,3%%).

Прибуток становила 152,5 млрд грн, що на 6,8% менше порівняно першим кварталом 2018 року, збитки зросли на 1,7% до 41,4 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств України за 2018 рік склав 353 млрд грн, що на 67,4 млрд грн (на 23,6%) більше, ніж за 2017 рік (285,6 млрд грн).

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня рентабельність операційної діяльності підприємств в Україні за 2017 рік склала 8,8%. За даними статистичного відомства, найбільш рентабельною була галузь сільське, лісове і рибне господарство - 22,4%.