Українські підприємства поки не планують збільшувати кількість працівників, - НБУ

У більшості українських підприємств поки що немає планів щодо збільшення кількості працівників. Вони все ще занепокоєні перспективами невисокого попиту на свою продукцію, менших обсягів продажів та ймовірністю зростання цін на послуги підрядників.

Про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України.

За даними опитування, Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у травні 2020 року зріс з 29,9 до 36,6 пунктів. Настрої українського бізнесу у травні 2020 року трохи покращилися. Підприємців підбадьорило пом’якшення карантинних обмежень, досить сприятлива ситуація на валютному ринку і певне відновлення попиту на товари та послуги.

Компанії усіх опитаних секторів - промисловості, будівництва, торгівлі, сектору послуг - заявили, що у травні результати їх діяльності очікуються дещо кращими, ніж у квітні.

Однак, як зазначили в НБУ, до показників докризового рівня все ще далеко. Значення нашого індексу нижче 50 пунктів сигналізує про переважання песимістичних настроїв бізнесу.

Нагадаємо, за даними опитування KPMG, під час урядового карантину близько половини українських компаній вже скоротили зарплати на 20-30%.

Відзначимо, більшість компаній - членів Європейської бізнес асоціації (ЄБА) зазнали фінансових втрат під час карантину.