Українські підприємства несуть потрійне навантаження, влада повинна знизити податки, - експерт

Українські підприємства, які продовжують працювати у воєнний час, несуть потрійне навантаження. Завдання влади - забезпечити бізнес максимальною підтримкою: знизити податки, забезпечити вирішення логістичних проблем і відстояти інтереси наших виробників на міжнародному рівні.

"Бізнес платить зарплати українцям, платить податки в бюджет, і підтримує інфраструктурні компанії - тому що, якщо не буде експорту, УЗ буде нічого возити, і вона не зможе заробляти. А ще бізнес активно допомагає мирним жителям і Збройним силам України: ми вважали, що тільки металурги за 3 місяці допомогли більше, ніж на 100 мільйонів доларів", - пояснив він.

Через блокування портів українські компанії зіткнулися з величезною проблемою: морські шляхи експорту виявилися відрізані, а УЗ, де роками накопичувалися проблеми, не в змозі забезпечити доставку української продукції.

"Пробки по 45 тисяч вагонів, які зараз стоять на кордоні, час доставки продукції в 90 днів - Україна спільно з Європою повинна терміново зайнятися транспортною проблемою, і інтегрувати українську інфраструктуру в європейську", - підкреслив Зінченко.

Зараз, за його словами, українські та європейські виробники металопродукції зіткнулися з проблемою агресивного імпорту з боку РФ: вона буквально завалює ринок своєю продукцією, яку віддає на 40% дешевше ринкових цін. Через це світові ціни пішли вниз, і металургійні заводи вже почали закриватися, не витримуючи конкуренції. Така ж доля може чекати і українські підприємства, виробництво на яких стає нерентабельним через логістичні проблеми.

"Наші гірничорудні та металургійні компанії не можуть експортувати свою продукцію - і руду, і метал, - тому що через значне зниження цін наша продукція стала нерентабельною. А "Арселор Міталл" оголосив, що зупиняє одну з доменних печей. Тому вже сьогодні метал став елементом у геополітичній війні", - резюмував експерт.

Нагадаємо, за оцінками інвесткомпанії Dragon Capital, у 2022 році ВВП України впаде на 30% при затяжній війні до кінця року, а при перемир'я і можливе відкриття портів - на 22-25%.

УЗ не справляється з обсягами перевезень в першу чергу через вузькі прикордонні переходи: загальна добова здатність УЗ і компаній суміжних країн по перестановці рухомого складу з колясок колії ширини 1520 мм (Україна) на візки 1435 мм (ЄС) становить 175 вагонів.