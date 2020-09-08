Українські прикордонники не затримували Родненкова і Кравцова

Фото: Антон Родненков і Іван Кравцов (колаж РБК-Україна)

Українські прикордонники не затримували білоруських опозиціонерів Антона Родненкова та Івана Кравцова. Вони проходять прикордонний контроль.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Я не підтверджую цю інформацію (про затримання Родненкова і Кравцова, - ред.). Вони проходять заходи прикордонного контролю згідно з українським законодавством", - додав він.

Нагадаємо, видання "БелТА" писало, що їм в Держприкордонкомітеті Білорусі повідомили про затримання Антона Родненкова і Івана Кравцова в Україні. За даними видання, ці громадяни мають посвідку на проживання в Україні.

За годину до цього українські прикордонники повідомили, що два опозиціонери прибули в один з пунктів пропуску в межах Київської області.

Нагадаємо, Прикордонний комітет повідомив, що Колеснікова, Родненков і Кравцов перетнули кордон з Україною в пункті пропуску "Олександрівка". Пізніше стало відомо, що Колеснікова була затримана на кордоні.