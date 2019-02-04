Українські прикордонники посилено контролюють в'їзд громадян РФ

За словами голови ДПСУ, загроза з боку РФ в даний час існує

Украинские пограничники осуществляют усиленный контроль за въездом граждан России. Об этом заявил председатель ГПСУ Петр Цигикал, передает РБК-Украина со ссылкой на 5 канал.

По его словам, "решение об ограничении въезда в Украину было продиктовано исключительно интересами национальной безопасности". Он напомнил, что после событий в Керченском проливе 25 ноября было введено военное положение. Кроме того, достаточно высокой сохранялась и вероятность других агрессивных действий России на украинских границах.

Цигикал отметил, что поэтому СНБО и поручило ГПСУ усилить контроль за въездом в Украину мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет. В то же время пограничники также обращали внимание и на женщин, так как именно они могли быть агентами спецслужб или участвовать в дестабилизирующих мероприятиях на территории Украины.

В частности, всего за месяц действия военного положения украинские пограничники отказали в пересечении границы 1651 гражданину РФ. Большинство из них - это были мужчины в возрасте от 16 до 60 лет. Однако пограничники пропускали через границу граждан РФ, которые не нарушали украинское законодательство, ехали с гуманитарной, образовательной целью, или для участия в спортивных соревнованиях.

"Сейчас мы продолжаем осуществлять усиленный контроль за въездом в Украину граждан из перечня стран миграционного риска, ведь угроза со стороны РФ никуда не делась. Разве что риск военного вторжения несколько уменьшился", - рассказал он.

Напомним, 11 января сообщалось, что украинские пограничники после окончания действия военного положения не пустили на территорию страны более 800 граждан России.