Українські прикордонники посилено контролюють в'їзд громадян РФ

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

За словами голови ДПСУ, загроза з боку РФ в даний час існує

Українські прикордонники здійснюють посилений контроль за в'їздом громадян Росії. Про це заявив голова ДПСУ Петро Цигикал, передає РБК-Україна з посиланням на 5 канал.

За його словами, "рішення про обмеження в'їзду в Україну було продиктовано виключно інтересами національної безпеки". Він нагадав, що після подій у Керченській протоці 25 листопада було введено військове положення. Крім того, досить високою була і вірогідність інших агресивних дій Росії на українських кордонах.

Цигикал зазначив, що тому РНБО і доручила ДПСУ посилити контроль за в'їздом в Україну чоловіків - громадян РФ у віці від 16 до 60 років. У той же час прикордонники також звертали увагу і на жінок, так як саме вони могли бути агентами спецслужб або брати участь у дестабілізуючих заходах на території України.

Зокрема, лише за місяць дії воєнного стану українські прикордонники відмовили у перетині кордону 1651 громадянину РФ. Більшість з них - це були чоловіки у віці від 16 до 60 років. Однак прикордонники пропускали через кордон громадян РФ, які не порушували українське законодавство, їхали з гуманітарною, освітньою метою, або для участі у спортивних змаганнях.

"Зараз ми продовжуємо здійснювати посилений контроль за в'їздом в Україну громадян з переліку країн міграційного ризику, адже загроза з боку РФ нікуди не поділася. Хіба що ризик військового вторгнення дещо зменшився", - розповів він.

Нагадаємо, 11 січня повідомлялося, що українські прикордонники після закінчення дії воєнного стану не пустили на територію країни більше 800 громадян Росії.