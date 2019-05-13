Українські плавці здобули дві срібні медалі на етапі Ліги чемпіонів

Українські плавці здобули дві срібні медалі на другому етапі Ліги чемпіонів FINA у Будапешті. Про це повідомляє у Twitter прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Михайло Романчук показав другий час на дистанції 400 м вільним стилем - 3:47,08. Андрій Говоров - на 50 м баттерфляєм - 22,87.

Нагадаємо, у квітні український плавець Михайло Романчук переміг на міжнародному турнірі у Швеції, пропливши дистанцію 800 м вільним стилем за 7,42: 49. Цей результат став не тільки рекордом змагань, а й новий рекорд України - попередній також належав Романчуку.

Він його встановив на чемпіонаті Європи-2018 в Глазго (7: 42.96 хвилини), а тепер зняв з нього 0,47 секунди.