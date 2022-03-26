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Українські перевізники отримали бездозвільний режим від Угорщини

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Будапешт, Субота 26 березня 2022 15:36
Українські перевізники отримали бездозвільний режим від Угорщини Фото: Транзитні перевезення (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Угорський уряд запровадив тимчасовий бездозвільний режим для двосторонніх і транзитних перевезень українських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Укртрансбезпеки у Facebook.

"Угорщина дозволила українським перевізникам до 30 квітня здійснювати усі двосторонні та транзитні перевезення територією своєї країни без дозволів", – йдеться в повідомленні.

Рішення схвалило Міністерство інновацій та технологій. Угорщина стала четвертою країною ЄС, яка запровадила тимчасовий бездозвільний режим. Раніше Україні вирішили допомогти Латвія, Словаччина та Болгарія.

Напередодні Будапешт відмовився постачати українцям зброю через свою територію. Як і використання російських енергоносіїв, угорський уряд мотивував відмову турботою про угорський народ.

Нагадаємо, що Угорщина та ще 2 країни-члени ЄС виступили проти відмови від імпорту російського газу.

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