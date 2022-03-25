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Німеччина, Австрія та Угорщина проти зупинки імпорту енергоресурсів РФ, - Моравецький

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Варшава, П'ятниця 25 березня 2022 12:58
Німеччина, Австрія та Угорщина проти зупинки імпорту енергоресурсів РФ, - Моравецький Фото: польський прем'єр Матеуш Моравецький (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

На сьогодні такі європейські країни як Німеччина, Австрія та Угорщина виступають проти припинення закупівель російських енергоресурсів. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наполягає на необхідності ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat.

"Польща рішуче підкреслювала необхідність обмеження торгівлі вуглеводнями, тобто торгівлі нафтою, газом і вугіллям з Росією. Я вважаю, що наш голос був найсильнішим у цьому відношенні", - зазначив Моравецький.

Але, за його словами, деякі країни виступають проти.

"На жаль, великі країни, зокрема, Німеччина, і деякі маленькі, такі як Австрія або Угорщина, більш стримані, утримуються від вимог порвати з тут і зараз, і якомога швидше припинити торгівлю з Росією", - додав польський прем'єр.

Нагадаємо, раніше президент Румунії Клаус Йоханніс виключив можливість ембарго на російські енергоресурси, оскільки багато країн повністю від них залежать.

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