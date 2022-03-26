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Украинские перевозчики получили безразрешительный режим от Венгрии

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Будапешт, Суббота 26 марта 2022 15:36
Украинские перевозчики получили безразрешительный режим от Венгрии Фото: Транзитные перевозки (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Венгерское правительство ввело временный безразрешительный режим для двусторонних и транзитных перевозок украинских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Укртрансбезопасности в Facebook.

"Венгрия разрешила украинским перевозчикам до 30 апреля осуществлять все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений", – говорится в сообщении.

Решение одобрило Министерство инноваций и технологий. Венгрия стала четвертой страной ЕС, введшей временный безразрешительный режим. Ранее Украина решила помочь Латвия, Словакия и Болгария.

Накануне Будапешт отказался снабжать украинцев оружием через свою территорию. Как и использование российских энергоносителей, венгерское правительство мотивировало отказ заботой о венгерском народе.

Напомним, что Венгрия и еще 2 страны-члены ЕС выступили против отказа от импорта российского газа.

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