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Угорщина відмовила Києву в постачанні зброї через свою територію

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Будапешт, П'ятниця 25 березня 2022 10:31
Угорщина відмовила Києву в постачанні зброї через свою територію Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (flickr.com)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ Угорщини відкинули заклик України щодо постачання зброї через свою територію та відмовитися від російських нафти та газу. Там заявили, що для країни безпека угорського народу є першочерговою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто в Facebook.

"Вчора на саміті прем’єр-міністрів ЄС президент України Володимир Зеленський повторив дві відомі вимоги: дозволити постачання зброї через нашу країну і водночас припинити закупівлю природного газу та нафти в Росії. Ми розуміємо, що для президента України український народ є найважливішими, але для нас безпека Угорщини та угорського народу є першочерговою", - заявив він.

Міністр наголосив, що Угорщина робитиме все, щоб не потрапити у війну.

"Тому ми не дозволимо постачання зброї через нашу територію. Ці вантажі були б військовою метою, яку потрібно знищити, і ми не хочемо ризикувати життям і безпекою угорського народу. У той же час ми також перешкоджатимемо угорському народу заплатити ціну війни. Припинення постачання природного газу та нафти з Росії унеможливить постачання Угорщини енергоносіїв, і водночас призведе до різкого зростання накладних витрат. Тому ми досі не підтримуємо розширення санкцій на енергопостачання. Ми повинні триматися подалі від цієї війни!", - додав Сійярто.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із закликом вирішити, на чиєму він і його країна боці, і кому вони мають намір допомагати в майбутньому.

Додамо, також президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до країн-членів НАТО і заявив, що Україна потребує військової допомоги без обмежень.

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