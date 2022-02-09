"Схема" на мільйон. Шахраї під виглядом торгівлі акціями виманювали гроші в іноземців

"Під виглядом торгівлі цінними паперами двоє українців обдурили громадян Естонії більш ніж на мільйон євро. Фігурантів викрили в рамках міжнародної поліцейської операції", - розповіли в поліції.

Схему організував житель Кривого Рогу, до "роботи" він залучив свою знайому. Аферисти пропонували іноземцям отримати пасивний дохід від інвестицій, торгуючи цінними паперами на біржах. Для залучення клієнтів шахраї створили цілу мережу call-центрів.

"На своєму веб-ресурсі фігуранти створювали облікові записи особистого кабінету інвестора, куди вони могли безперешкодно зайти і переглянути баланс своїх заощаджень. Дана інформація зберігалася на хмарних ресурсах і автоматично ставала відомою зловмисникам. Організатор схеми створив кілька криптогаманців, на які від усіх вкладників надходили інвестиційні платежі в криптовалюті", - пояснили правоохоронці.

Після перерахування грошей українці виводили кошти на свої рахунки. За місцем проживання фігурантів і в call-центрах естонські та українські поліцейські провели обшуки, під час яких вилучили технічні та засоби та інші докази.

За даним фактом в Естонії відкрили кримінальне провадження. Слідство триває.