Українські морпіхи знищили російський зенітно-ракетний комплекс "ТОР"

Українські морські піхотинці знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "ТОР". Також морпіхи за тиждень ліквідували 230 російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Telegram .

Також морпіхи ліквідували 3 командно-спостережних пункти та 5 складів з боєприпасами та пальним.

Морпіхи у складі підрозділів продовжують захищати Україну. Разом з артилеристами піхотинці за тиждень знищили:

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила 43 400 своїх військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.