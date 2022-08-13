ua ru
Сб, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські морпіхи знищили російський зенітно-ракетний комплекс "ТОР"

Новость на русском →
Україна, Субота 13 серпня 2022 16:00
Українські морпіхи знищили російський зенітно-ракетний комплекс "ТОР" Фото: морпіхи знищили ворожий ЗРК "ТОР" (wikimedia.org)
Автор: Наталія Юрченко

Українські морські піхотинці знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "ТОР". Також морпіхи за тиждень ліквідували 230 російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Telegram.

Морпіхи у складі підрозділів продовжують захищати Україну. Разом з артилеристами піхотинці за тиждень знищили:

  • 230 окупантів;
  • 3 танки та 8 БМП/БТР;
  • 7 САУ та скільки ж причіпної артилерії;
  • 3 реактивних системи залпового вогню;
  • зенітно-ракетний комплекс "ТОР";
  • 6 мінометних розрахунків;
  • 11 одиниць автомобільної техніки;
  • 5 одиниць спецтехніки.

Також морпіхи ліквідували 3 командно-спостережних пункти та 5 складів з боєприпасами та пальним.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила 43 400 своїх військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗРК Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей