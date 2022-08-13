Українські морпіхи знищили російський зенітно-ракетний комплекс "ТОР"
Фото: морпіхи знищили ворожий ЗРК "ТОР" (wikimedia.org)
Українські морські піхотинці знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "ТОР". Також морпіхи за тиждень ліквідували 230 російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Telegram.
Морпіхи у складі підрозділів продовжують захищати Україну. Разом з артилеристами піхотинці за тиждень знищили:
- 230 окупантів;
- 3 танки та 8 БМП/БТР;
- 7 САУ та скільки ж причіпної артилерії;
- 3 реактивних системи залпового вогню;
- зенітно-ракетний комплекс "ТОР";
- 6 мінометних розрахунків;
- 11 одиниць автомобільної техніки;
- 5 одиниць спецтехніки.
Також морпіхи ліквідували 3 командно-спостережних пункти та 5 складів з боєприпасами та пальним.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила 43 400 своїх військових.
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