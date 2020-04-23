Українські медики завершили місію в Італії та повертаються додому

Місія українських лікарів, яких через пандемію коронавірусу направили в Італію, завершилася. Про це у Facebook повідомив посол України в Італії Євген Перелигін.

За його словами, сьогодні після майже тритижневої роботи в лікарнях Пезаро та Урбіно українські лікарі залишають регіон Марке і повертаються додому.

"Рятуючи італійських пацієнтів, українські медики отримали від італійських колег важливий досвід боротьби з Covid-19, який тепер буде служити для лікування хворих на коронавірус в нашій державі", - зазначив Перелигін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українським медичним працівникам, яких відправили до Італії переймати досвід боротьби з коронавірусом, ще на тиждень продовжили відрядження. Про продовження української медичної місії просила італійська сторона. Лікарів направляли Міністерство охорони здоров'я та МВС.

Крім того, Україна направила Італії гуманітарну допомогу. Зокрема, на початку квітня в Рим відправили літак, який перевозив 5 000 літрів дезінфікуючих рідин для потреб італійських медиків.