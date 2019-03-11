Українські клуби повторили рекорд за кількістю розгромних поразок в єврокубках

У нинішньому сезоні команди програли з великим рахунком вже шість матчів

Украинские футбольные клубы повторили свой рекорд по числу разгромных поражений в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Об этом сообщает zbirna.com.

Команды в текущем еврокубковом сезоне потерпели шесть поражений с крупным счетом. Трижды - донецкой "Шахтер", дважды - полтавская "Ворскла" и еще один раз - кивское "Динамо".

Отмечается, что на данный момент это повторение худшего результата за историю выступлений. Ранее такое случалось в двух сезонах - 2004/05 и 2010/11.

Инфографика zbirna.com

Напомним, "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с лондонским "Челси" постарается взять реванш за поражение в первой игре.