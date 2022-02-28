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Українські кібервійська виклали в мережу базу телефонів співробітників Кремля

Автор: Наталія Юрченко

Українські кібервійська зламали базу контактів адміністрації Володимира Путіна. У мережі потрапили телефонні номери співробітників Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави МВС Вадима Денисенка.

"Ми разом з кібервійськами зламали сайт Кремля, і тепер у вільному доступі у нас є вся телефонна база Кремля, починаючи від керівників адміністрації, закінчуючи їх журналістами, громадськими організаціями, і їх, ви здивуєтеся, ворожками. У телефонній базі Кремля є окремий пул кремлівських ворожок", - сказав він.

Денисенко закликав українців приєднається до інформаційної кампанії.

"Якщо у вас є 5 хвилин вільного часу, зайдіть в чат-бот в Telegram "Власть РФ". На ньому вивішені всі телефони Російської Федерації. Витратьте 5 хвилин, наберіть кого-небудь, говорите, про що хочете, але запишіть і викладіть в соціальні мережі. Це буде великою доказовою базою", - додав радник глави МВС.

Нагадаємо, хакери Anonymous продовжують війну проти Російської Федерації. В цей же раз вони включили гімн України на частоті на якій окупанти вели переговори.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, засновник Telegram Павло Дуров заявив, що збирається заблокувати канали у своєму месенджері через поширення фейків. Однак після численних звернень передумав це робити.

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