Українські гімнасти здобули три золота і срібло на етапі Кубка світу

Українці завоювали чотири медалі в другий день етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики, який проходить в німецькому Котбусі. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України.

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв здобув золоту нагороду у вправі на брусах, Ігор Радівілов виграв в опорному стрибку, а Анастасії Бачинської не було рівних у вільних вправах. Крім того, українська гімнастка Діана Варінская стала другою у вправі на колоді.

Зазначимо, в перший день змагань Олег Верняєв завоював бронзу у вправі на коні.

Нагадаємо, також Верняєв став бронзовим призером в індивідуальному багатоборстві на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Штутгарті. Ця медаль стала першою за всю історію України в багатоборстві на чемпіонатах світу.