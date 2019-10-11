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Верняєв завоював першу в історії України медаль чемпіонату світу в багатоборстві

Новини » Спорт    11.10.2019 - 22:44
Верняєв завоював першу в історії України медаль чемпіонату світу в багатоборстві
Фото: Олег Верняєв (noc-ukr.org)

Олег став бронзовим призером світової першості

Українець Олег Верняєв став бронзовим призером в індивідуальному багатоборстві на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, який проходить в німецькому Штутгарті. Про це повідомляє tribuna.com.

Український спортсмен набрав 86,973 балів за сумою шести вправ. Перші два місця посіли представники Росії.

Зазначається, що Верняєв вперше в кар'єрі став призером світової першості в багатоборстві. Також ця медаль стала першою за всю історію України в багатоборстві на чемпіонатах світу.

На Олімпійських іграх 2016 Верняєв в цій дисципліні завоював срібло.

На ЧМ-2019 у Штутгарті чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики посіла четверте місце в командній кваліфікації.

Таким чином, українська команда у складі Олега Верняева, Петра Пахнюка, Ігоря Радівілова,, Євгена Юденкова і Владислава Грико завоювала ліцензію на Олімпіаду-2020 на Токіо в командних змаганнях.

Чемпіонат світу завершиться 13 жовтня.

Нагадаємо, Верняєв вирішив зробити паузу у виступах минулого сезону. На початку нинішнього року спортсмен переніс одразу кілька операцій на обох ногах.

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Новини України чемпионат мирагимнастикаОлег Верняев
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