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Українські гімнасти кваліфікувалася на Олімпійські ігри-2020 у Токіо

Новини » Спорт    08.10.2019 - 10:21
Українські гімнасти кваліфікувалася на Олімпійські ігри-2020 у Токіо
Фото: збірна України і тренерський штаб на чолі з Геннадієм Сартинським (facebook.com/olympicua)

Чоловіча збірна посіла четверте місце в командній кваліфікації

Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики посіла четверте місце в командній кваліфікації на чемпіонаті світу, який в ці дні проходить в німецькому Штутгарті. Про це в Facebook повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Таким чином, українська команда у складі Олега Верняева, Петра Пахнюк, Ігоря Радивилова, Євгенія Юденкова і Владислава Грико завоювала ліцензію на Олімпіаду-2020 на Токіо в командних змаганнях.

В особистісних фіналах на чемпіонаті світу виступлять Петро Пахнюк (багатоборство та бруси), Олег Верняєв (багатоборство) і Ігор Радівілов (опорний стрибок).

Жіноча збірна України не змогла потрапити на Олімпіаду в командному заліку. Наші дівчата посіли 15 місце серед 24 збірних (кваліфікаційним нормативом було 12 місце) на ЧС зі спортивної гімнастики.

В індивідуальному заліку ліцензію отримала тільки Діана Варінская, яка вийшла в фінал у багатоборстві.

Вже 9 жовтня провідні команди турніру розіграють медалі змагань. Чемпіонат світу в Штутгарті завершиться 13 жовтня.

Нагадаємо, раніше на світовій першості з художньої гімнастики в Баку українські спортсменки завоювали три ліцензії на Олімпійські ігри-2020. Дві з них індивідуальні і одна - на змагання в групових вправах.

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