Українські футбольні клуби встановили антирекорд в єврокубках

У нинішньому сезоні команди програли з великим рахунком вже сім матчів

Украинские футбольные клубы установили антирекорд по числу разгромных поражений в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Об этом сообщает zbirna.com.

В нынешнем еврокубковом сезоне наши команды проиграли с крупным счетом уже семь матчей (трижды - донецкой "Шахтер", по два раза - полтавская "Ворскла" и киевское "Динамо"). Отмечается, что это худший результат за всю историю по числу разгромов за один евросезон.

Инфографика zbirna.com

Напомним, футбольный клуб "Шальке" из Гельзенкирхена проиграл "Манчестер Сити" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с разгромным счетом 7:0. Это самое крупное поражение для немецких клубов за все время их выступлений в турнире.