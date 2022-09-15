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Українські євреї не відчувають загрози, - депутат Кнесету

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Київ, Четвер 15 вересня 2022 12:44
Українські євреї не відчувають загрози, - депутат Кнесету Фото: депутат Кнесету, екс-мер Єрусалима Нір Баркат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський, Наталія Юрченко

Єврейська громада в Україні не відчуває загрози з боку суспільства чи влади і вважають себе частиною країни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів депутат Кнесету від партії "Лікуд", екс-мер Єрусалима Нір Баркат.

Він пояснив, що українські євреї відчувають себе захищеними, а українське суспільство підтримує єврейську громаду.

"Вони (євреї - ред.) не відчувають загрози. По-друге, у вас є президент-єврей, якого підтримало понад 70% населення. І я не думаю, що він відчуває загрозу. А так я думаю, що євреї тут почуваються комфортно. Вони відчувають себе частиною країни", - сказав Баркат.

За його словами, євреї та українці мають спільні західні цінності, що об'єднує народи.

Водночас депутат Кнесету зазначив, що євреї в Росії знаходяться під загрозою.

"Якщо що, то прямо зараз євреї в Росії під загрозою. Проблеми, з якими ми стикаємося сьогодні з російською адміністрацією, набагато більше, ніж проблеми, з якими ми стикаємося тут", - додав він.

Нагадаємо, депутат Кнесету також прокоментував можливість надання Україні ізраїльської зброї.

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