Українські дзюдоїсти здобули три медалі на Гран-прі у Марокко

В активі нашої команди срібна та дві бронзові нагороди

Украинские дзюдоисты завоевали три медали на соревнованиях Гран-при, которые состоялись в Марракеше (Марокко). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Украины.

Серебряная награда в активе Артема Лесюка в весовой категории до 60 кг. В финальной схватке украинец проиграл узбеку Шарафуддину Лутфиллаеву.

В заключительный день соревнований на третью ступеньку пьедестала почета взошли Кеджау Ньябали (до 90 кг) и Андрей Колесник (+100 кг).

В соревнованиях приняли участие 440 спортсменов из 67 стран мира.

Напомним, украинка Дарья Билодид была признана лучшей дзюдоисткой мира 2018 года в весовой категории до 48 килограмм.