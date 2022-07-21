ua ru
Чт, 21 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські діти продовжують гинути через російську агресію: нові дані

Новость на русском →
Київ, Четвер 21 липня 2022 09:11
Українські діти продовжують гинути через російську агресію: нові дані Фото: українські діти продовжують гинути через російську агресію (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабної війни через російську агресію постраждали понад 1039 дітей. З них 358 загинули, ще 681 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Так, 20 липня в результаті масового обстрілу окупантами Харкова загинув 13-річний хлопчик, 15-річна дівчинка отримала поранення.

В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 19 червня в результаті артилерійських обстрілів Іванівки Ізюмського району була поранена 16-річна дівчинка.

Крім того, моніторинговою платформою збору доказів злочинів warcrimes.gov.ua встановлено, що в результаті обстрілів житлових кварталів Маріуполя в період з 24 лютого по 29 березня загинули четверо дітей у віці від 7 до 15 років.

В ОГП зазначають, що з початку війни найбільше дітей постраждали в:

  • Донецької області - 361;
  • Харківській - 194;
  • Київській - 116;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 61;
  • Миколаївській - 53;
  • Херсонській - 52;
  • Запорізькій - 40.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - повідомляють у відомстві.

При цьому відомо, що з початку року через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 2185 навчальних закладів. З них 221 зруйнований повністю.

Нагадаємо, окупанти продовжують знищувати інфраструктуру Донбасу. Зокрема, цієї ночі російські війська зруйнували дві школи у Краматорську та Костянтинівці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Діти війни ракетный удар Війна в Україні
NEWS
Коломойського можуть позбавити громадянства України, - джерело
Коломойського можуть позбавити громадянства України, - джерело
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень