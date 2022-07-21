Українські діти продовжують гинути через російську агресію: нові дані

З початку повномасштабної війни через російську агресію постраждали понад 1039 дітей. З них 358 загинули, ще 681 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Так, 20 липня в результаті масового обстрілу окупантами Харкова загинув 13-річний хлопчик, 15-річна дівчинка отримала поранення.

В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 19 червня в результаті артилерійських обстрілів Іванівки Ізюмського району була поранена 16-річна дівчинка.

Крім того, моніторинговою платформою збору доказів злочинів warcrimes.gov.ua встановлено, що в результаті обстрілів житлових кварталів Маріуполя в період з 24 лютого по 29 березня загинули четверо дітей у віці від 7 до 15 років.

В ОГП зазначають, що з початку війни найбільше дітей постраждали в:

Донецької області - 361;

Харківській - 194;

Київській - 116;

Чернігівській - 68;

Луганській - 61;

Миколаївській - 53;

Херсонській - 52;

Запорізькій - 40.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - повідомляють у відомстві.

При цьому відомо, що з початку року через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 2185 навчальних закладів. З них 221 зруйнований повністю.