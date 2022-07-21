Украинские дети продолжают гибнуть из-за российской агрессии: новые данные

С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии пострадали боле 1039 детей. Из них 358 погибли, еще 681 ребенок получил ранения разной степени тяжести.

Об этом ссообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Так, 20 июля в результате массового обстрела оккупантами Харькова погиб 13-летний мальчик, 15-летняя девочка получила ранения.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что 19 июня в результате артиллерийских обстрелов Ивановки Изюмского района была ранена 16-летняя девочка.

Кроме того, мониторинговой платформой сбора доказательств преступлений warcrimes.gov.ua установлено, что в результате обстрелов жилых кварталов Мариуполя в период с 24 февраля по 29 марта погибли четверо детей в возрасте от 7 до 15 лет.

В ОГП отмечают, что с начала войны больше всего детей пострадали в:

Донецкой области - 361;

Харьковской - 194;

Киевской - 116;

Черниговской - 68;

Луганской - 61;

Николаевской - 53;

Херсонской - 52;

Запорожской - 40.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - сообщают в ведомстве.

При этом известно, что с начала войны из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждено 2185 учебных заведений. Из них 221 разрушен полностью.