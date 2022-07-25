Українські десантники "приземлили" ворожий вертоліт вартістю 16 млн доларів
Січеславські десантники збили ворожий вертоліт Ka-52 пострілом з ПЗРК "Ігла". Вартість російського вертольота становить 16 млн доларів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.
"Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю", - пише пресслужба бригади.
Фото: українські десантники "приземлили" ворожий вертоліт за 16 млн доларів (facebook.com/dshv25opdbr)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про нові втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наші бійці ліквідували ще близько 160 окупантів.
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