Українські десантники "приземлили" ворожий вертоліт вартістю 16 млн доларів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

"Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю", - пише пресслужба бригади.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про нові втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наші бійці ліквідували ще близько 160 окупантів.

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