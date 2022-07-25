ua ru
Пн, 25 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські десантники "приземлили" ворожий вертоліт вартістю 16 млн доларів

Новость на русском →
Понеділок 25 липня 2022 16:28
Українські десантники "приземлили" ворожий вертоліт вартістю 16 млн доларів Фото: Ka-52 (wikimedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

Січеславські десантники збили ворожий вертоліт Ka-52 пострілом з ПЗРК "Ігла". Вартість російського вертольота становить 16 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

"Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю", - пише пресслужба бригади.

Фото: українські десантники "приземлили" ворожий вертоліт за 16 млн доларів (facebook.com/dshv25opdbr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про нові втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наші бійці ліквідували ще близько 160 окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна
NEWS
Польща надала Україні танки PT-91 Twardy
Польща надала Україні танки PT-91 Twardy
DAILY
Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні