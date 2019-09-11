Українські десантники візьмуть участь у навчаннях у Німеччині

Українські десантники візьмуть участь у міжнародних військових навчаннях "Saber Junction - 2019", які пройдуть в Німеччині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

За повідомленням Міноборони, участь в навчаннях візьмуть військовослужбовці 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та підрозділи бойового забезпечення десантно-штурмових військ збройних сил України. Навчання пройдуть на американській базі JMRC.

"Протягом місяця, на військовому полігоні поблизу міста Хоэнфельс, українські десантники візьмуть участь у щорічних багатонаціональних навчаннях "Saber Junction - 2019", які проводяться командуванням сухопутних військ збройних сил США в Європі для оцінки готовності однієї з бойових бригад американських збройних сил", - йдеться в повідомленні.

Всього в навчаннях візьмуть участь 8 тис. військовослужбовців з 13 країн, а також 900 одиниць військової техніки.

Нагадаємо, 10 вересня Україна і НАТО домовилися про спільне реформуванні української армії. Також сторони обговорили можливі спільні дії, спрямовані на посилення безпеки в регіоні Чорного моря.

Також повідомлялося, що в навчаннях Rapid Trident-2019 візьмуть участь 3,6 тис. українських військових.