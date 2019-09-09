У навчаннях Rapid Trident-2019 візьмуть участь 3,6 тис. українських військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Український контингент буде найчисленнішим

В п'ятницю, 13 вересня у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки розпочнуться двотижневі міжнародні навчання Rapid Trident-2019, у яких візьмуть участь понад 3600 українських військовослужбовців та 600 одиниць техніки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Зазначається, що окрім підрозділів України та США, погодження на участь у Rapid Trident-2019 надіслали оборонні відомства Великої Британії, Канади, Грузії, Литви, Туреччини, Молдови, Болгарії, Польщі, Румунії.

"Найбільший військовий контингент буде задіяний від Збройних Сил України. "Бойове ядро" складатимуть військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування "Захід". Ця військова частина була сформована вже під час бойових дій на Донбасі. Всі піхотинці, що плануються до участі у військових маневрах, мають реальний бойовий досвід. Також участь у Rapid Trident-2019 братимуть підрозділ Національної гвардії України та окремі підрозділи інших силових структур держави", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до сценарію, українські воїни та військові підрозділи країн-партнерів навчатимуться протидіяти збройній агресії в умовах гібридної війни. За час навчань військовослужбовці відпрацюють низку завдань бойового, логістичного та гуманітарного характеру. Навчання триватиме до 28 вересня.

Нагадаємо, українські морські піхотинці в Румунії візьмуть участь у другій частині навчань Platinum Eagle-2019. Під час навчань передбачено проведення денних бойових стрільб з використанням стрілецької зброї, а також відпрацювання елементів маневрування і контратаки у складі багатонаціональної батальйонної тактичної групи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики на Донбасі відпрацьовують активні наступальні дії. Як повідомила розвідка Міноборони, для відпрацювання наступальних дій на непідконтрольну територію Донбасу з РФ з початку вересня завезено понад 4 тис. тонн пального. Також зросла інтенсивність поставок матеріально-технічних засобів і майна військового призначення.



