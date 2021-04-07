Українські посадовці цьогоріч задекларували біткоїнів на 75 млрд грн, - Федоров

Цьогоріч українські посадовці задекларували 46 351 біткоїнів на суму 75 мільярдів гривень. Такі дані зафіксовані у деклараціях 652 чиновників.
Про це у своєму Telegram повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Міністр припустив, що це може бути спробою "відбілити" гроші, або свідчити про велику кількість "далекоглядних інвесторів".
"Цього року 652 українських чиновника задекларували 46 351 біткоїни на 75 млрд грн. Або вони їх нафантазували, щоб потім виправдати свій кеш і відбілити гроші, або прогресивних і далекоглядних інвесторів у нас більше, ніж ми думали", - написав Федоров.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції вже почало перевірку електронних декларацій, які подали українські посадовці.
Додамо, компанія Tesla почала продаж своїх автомобілів за біткоїни. Поки що така можливість доступна лише на території США. За межами Сполучених Штатів Америки така опція стане можливою протягом поточного року.
Вартість найдешевшої моделі автомобіля Tesla (Модель 3) в США стартує від 30 тисяч доларів.
Раніше РБК-Україна писало, що завдяки подорожчанню вартість всіх біткойнів в обігу наближається до 1 трлн доларів.