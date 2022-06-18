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Українські бійці на Донбасі збили російський літак із ПЗРК

Фото: українські бійці на Донбасі збили російський літак із ПЗРК (su-25-vvs-rossii/goodfon.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові збили російський літак Су-25 на Донбасі. Знищити ворожий штурмовик бійцям вдалося з переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

"Ми знову на Донеччині. І невпинно знову знищуємо різну колорадську нечисть. І не тільки з нашої землі. В небі теж чимало шкідників, але на одного вже менше. СУ-25 рашистів вирішив поцікавитись: "А хто тут?" Відповідь була миттєва. Гепнувся гучно та яскраво. Бо у вмілих руках і ПЗРК "Ігла" гарний інструмент для прибирання всілякого непотребу з неба. А з руками в нас все гаразд", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни з Росією українські захисники вже знищили 216 літаків окупантів.

Додамо, також ми писали, що ЗСУ на півдні знищили важку вогнеметну систему, дев'ять бронемашин і кілька артсистем російських військ.

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