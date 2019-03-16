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Українські біатлоністки завоювали бронзу на чемпіонаті світу


Підопічні Прокуніна завоювали першу медаль ЧС

Сборная Украины выиграла бронзовые медали в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону-2019, который проходит в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

За украинский команду бежали Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима и Валентина Семеренко. 

Победу в гонке одержала сборная Норвегии, второй стала Швеция.

Результаты эстафеты:

1. Норвегия (1+8)  1:12:00,1
2. Швеция (0+6)  +24,3
3. Украина (0+5)  +35,1
4. Германия (1+14)  +35,6
5. Россия (0+12)   +43,6
6. Словакия (0+9)  +53,1

Не финишировала в эстафете сборные Кореи, Болгарии, Финляндии и Словении, которых сняли с гонки из-за отставания на круг.

Напомним, украинский биатлонист Дмитрий Пидручный на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде выиграл золотую медаль в гонке преследование на 15 километров.

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