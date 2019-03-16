Українські біатлоністки завоювали бронзу на чемпіонаті світу

Підопічні Прокуніна завоювали першу медаль ЧС

Сборная Украины выиграла бронзовые медали в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону-2019, который проходит в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

За украинский команду бежали Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима и Валентина Семеренко.

Победу в гонке одержала сборная Норвегии, второй стала Швеция.

Результаты эстафеты:

1. Норвегия (1+8) 1:12:00,1

2. Швеция (0+6) +24,3

3. Украина (0+5) +35,1

4. Германия (1+14) +35,6

5. Россия (0+12) +43,6

6. Словакия (0+9) +53,1

Не финишировала в эстафете сборные Кореи, Болгарии, Финляндии и Словении, которых сняли с гонки из-за отставания на круг.

Напомним, украинский биатлонист Дмитрий Пидручный на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде выиграл золотую медаль в гонке преследование на 15 километров.