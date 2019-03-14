Українка Абрамова виграла спринт на етапі Кубка IBU

Це перша перемога нашої спортсменки в кар'єрі
Українська біатлоністка Ольга Абрамова стала переможницею спринтерської гонки на етапі Кубка IBU в Мартелл-валь-Мартелло (Італія). Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Спортсменка пройшла дистанцію без промахів на вогневих рубежах і обігнала Христину Резцова з Росії на 23 секунди. Третій результат продемонструвала шведка Йоханна Скоттхейм.
#IBU_Cup 8, Martell. Women's sprint— IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) March 14, 2019
1. O.Abramova UKR
2. K.Reztsova RUS
3. J.@JSkottheim SWE
IBU/@foto_deubert pic.twitter.com/VsixYwfxlr
Для 30-річної Абрамової це перша перемога в кар'єрі на міжнародних стартах. Раніше вона не піднімалася вище другого місця на п'єдесталі.
Також варто відзначити дебютну гонку в складі збірної України після зміни спортивного громадянства Дар'ї Блашко, яка фінішувала 37, маючи об'єктивні проблеми зі швидкістю і допустивши два промахи в стрільбі. Надія Бєлкіна показала 8 результат, Яна Бондар стала 17.