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Українка Абрамова виграла спринт на етапі Кубка IBU

Новини » Спорт    14.03.2019 - 17:17
Українка Абрамова виграла спринт на етапі Кубка IBU
Фото: Ольга Абрамова (twitter.com/IBU_CUP)

Це перша перемога нашої спортсменки в кар'єрі

Українська біатлоністка Ольга Абрамова стала переможницею спринтерської гонки на етапі Кубка IBU в Мартелл-валь-Мартелло (Італія). Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Спортсменка пройшла дистанцію без промахів на вогневих рубежах і обігнала Христину Резцова з Росії на 23 секунди. Третій результат продемонструвала шведка Йоханна Скоттхейм.

Для 30-річної Абрамової це перша перемога в кар'єрі на міжнародних стартах. Раніше вона не піднімалася вище другого місця на п'єдесталі.

Також варто відзначити дебютну гонку в складі збірної України після зміни спортивного громадянства Дар'ї Блашко, яка фінішувала 37, маючи об'єктивні проблеми зі швидкістю і допустивши два промахи в стрільбі. Надія Бєлкіна показала 8 результат, Яна Бондар стала 17.

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