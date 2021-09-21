Українські банки збільшили прибуток на 40% у порівнянні з кризовим 2020 роком

Прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-серпні 2021 року склав 45,592 млрд гривень. Це на 39,7% більше, ніж роком раніше (32,641 млрд гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, доходи банків за січень-серпень 2021 року склали 172,681 млрд гривень, тоді роком раніше - 168,992 млрд гривень. Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу склав -1,000 млрд гривень. Минулого року за цією статтею банки зафіксували 20,414 млрд гривень прибутку.
Витрати банків за січень-серпень 2021 року склали 127,090 млрд гривень, тоді в січні-серпні минулого року - 136,351 млрд гривень.
Нагадаємо, прибуток українських банків у 2020 році склала 41,296 млрд гривень, що на 29,2% менше, ніж у 2019 році (58,356 млрд гривень). Найгіршим фінансовий результат був у IV кварталі 2020 року через зростання відрахування в резерви.
Зазначимо, директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук заявив, що Національний банк України задоволений тим, як фінансовий сектор пройшов коронакризу, який розпочався у березні минулого року.