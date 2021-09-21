Українські банки збільшили прибуток на 40% у порівнянні з кризовим 2020 роком

За даними НБУ, доходи банків за січень-серпень 2021 року склали 172,681 млрд гривень, тоді роком раніше - 168,992 млрд гривень. Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу склав -1,000 млрд гривень. Минулого року за цією статтею банки зафіксували 20,414 млрд гривень прибутку.

Витрати банків за січень-серпень 2021 року склали 127,090 млрд гривень, тоді в січні-серпні минулого року - 136,351 млрд гривень.