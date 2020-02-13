Українські банки встановили новий рекорд прибутку

Платоспроможні банки України за 12 місяців 2019 року отримали 59,6 млрд грн чистого прибутку, що в 2,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (22,3 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

За даними НБУ, доходи банків за січень-грудень 2019 року зросли на 19,5% до 244,4 млрд грн, тоді як витрати - на 1,4% до 184,8 млрд грн. При цьому банки вдвічі скоротили відрахування в резерви (з 23,8 млрд грн до 11,8 млрд грн).

Найбільше банкам дали процентні доходи - 154,3 млрд грн, комісійні доходи - 62,1 млрд грн, результат від переоцінки від угод купівлі-продажу - 16,2 млрд грн.

У січні-грудні 2019 року витрати банків склали 184,8 млрд грн, у тому числі процентні витрати - 74,0 млрд грн, загальні адміністративні витрати 62,9 млрд грн, відрахування в резерви 11,8 млрд грн.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, що на два менше у порівнянні з 1 січня 2019 року. Кількість діючих структурних підрозділів за 2019 рік зменшилась на 507 - з 8509 до 8002 відділень. Найбільше відділень раніше в державних "Ощадбанку" (2327) і "Приватбанку" (1928). Далі з великим відривом йдуть приватні з іноземним капіталом "Райффайзен Банк Аваль" (496) та "УкрСиббанк" (284) і "Альфа-банк" (257).

Зазначимо, станом на 1 жовтня 2019 прибуток державних банків склала 62,5% прибутку всього банківського сектора. При цьому більше половини всього прибутку банків сформував "ПриватБанк".