Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит

Середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в червні 2022 року в національній валюті становили 23,1% річних. У порівнянні з травнем ставки зросли на 1,2 в.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали на 6,9 п.п. до 5,9% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у червні зросли з 13,9% до 18,4% річних, за валютними зросли з 4,3% до 4,5%.

Кредитний портфель банків скоротився на 1,3% до - 1 043 млрд гривень, в т.ч. населення скоротився на 3,2% до 236 млрд гривень, підприємств скоротився на 0,7% до 780 млрд гривень.