Українські банки втратили більше чверті прибутку

Прибуток українських банків у січні-листопаді 2020 року склав 43,365 млрд грн. Це на 26,5% менше, ніж роком раніше (59,001 млрд грн).

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-листопад 2020 року склали 229,497 млрд грн, тоді як витрати 186,132 млрд грн.

З початку року банки сформували 25,084 млрд грн резервів під можливі збитки, в той час як у минулому році - 8,592 млрд грн.

Зазначимо, рейтинг по прибутковості у січні-жовтні 2020 року очолює державний ПриватБанк, який заробив 22,848 млрд гривень. За даними НБУ, на другому місці також державний Ощадбанк - 4,799 млрд гривень, на третьому - банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль - 4,197 млрд гривень.

Нагадаємо, за даними НБУ, прибуток українських банків у січні-жовтні 2020 року склала 39,828 млрд грн. Це на 23,4% менше, ніж роком раніше (51,992 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, чотири банки державного сектора за січень-вересень 2020 року отримали прибуток у розмірі 24,455 млрд грн. Це на 19% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (30,233 млрд грн).