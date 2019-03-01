Українські банки отримали рекордний прибуток на початку року

Лише за один місяць банки отримали 5,4 млрд грн чистого прибутку

Чистая прибыль платежеспособных банков Украины в январе 2019 году составлял 5,426 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

По данным регулятора, за этот период банки получили 20,180 млрд грн дохода. Больше всего банкам дали процентные доходы - 13,282 млрд грн, комиссионные доходы - 4,628 млрд грн, результат от переоценки и от операций купли-продажи - 1,656 млрд грн.

Данные: bank.gov.ua

В январе 2019 года расходы банков составили 14,754 млрд грн, в том числе процентные расходы - 6,255 млрд грн, общие административные расходы 4 136 млрд грн, отчисления в резервы 1,759 млрд грн.

Данные: bank.gov.ua

Напомним, чистый прибыль платежеспособных банков Украины в 2018 году составил 21,7 млрд грн. Как отметили в НБУ, последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, на семь банков меньше, чем год назад (84). Количество действующих структурных подразделений за 2018 год сократилось на 980 - с 9489 до 8509 отделений.