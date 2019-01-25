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Українські банки за 2018 рік збільшили капітал на 10 млрд грн

Новини » Фінанси    25.01.2019 - 15:09
Українські банки за 2018 рік збільшили капітал на 10 млрд грн
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Середнє значення нормативу достатності капіталу по системі перевищує вимоги

Регулятивний капітал банків України за 2018 рік зріс на 10,3 млрд грн до 126,1 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередні дані Національного банку України.

За інформацією НБУ, середній норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 1 січня 2019 року становить 16,18%, що суттєво перевищує вимоги законодавства (не менше 10%).

Інші нормативи по системі також значно перевищують вимоги, встановлені для банків в Україні.

У той же час норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (не більше 25%) перебуває на рівні 19,83%.

Українські банки за 2018 рік збільшили капітал на 10 млрд грнbank.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилося на 980 - з 9489 до 8509 відділень.

Голова НБУ Яків Смолій під час виступу у Верховній раді 17 січня 2019 року заявив, що Україна у 2018 році досягла макрофінансової стабільності, якої не спостерігалося з 2013 року.

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