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Українські артилеристи показали знищення російських гаубиць

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Понеділок 18 липня 2022 17:20
Українські артилеристи показали знищення російських гаубиць Фото: українські артилеристи показали знищення російських гаубиць (t me landforcesofukraine-3)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Артилеристи Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ ЗСУ показали на відео знищення двох російських самохідних гаубиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДШВ ЗСУ у Telegram.

На відео можна побачити, як українські військові знищують дві 152-мм дивізійні самохідні гаубиці 2С19 "Мста-С".

"Полювання за пріоритетними цілями противника триває! Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищуємо ворогів України", - додається у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, росіяни знищили свій же винищувач Су-34 в небі над окупованим Алчевськом.

Окрім того, ЗСУ показали, як німецька гаубиця PzH 2000 високоточним снарядом SMArt 155 знищує ворожу ціль.

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