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Українські арбітри призначені на матч жіночого чемпіонату світу

Новини » Спорт    12.06.2019 - 13:02
Українські арбітри призначені на матч жіночого чемпіонату світу
Фото: українська суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль (ffu.ua)

Монзуль розсудить поєдинок Німеччина - Іспанія

Українська суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль працюватиме на поєдинку групи B фінальної частини жіночого чемпіонату світу між збірними Німеччини та Іспанії. Про це повідомляє прес-служба Української асоціація футболу.

На лініях Катерині допомагатимуть Марина Стрілецька та Олександра Ардашева. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме представниця Португалії португалка Сандра Браж.

Додамо, що зустріч відбудеться у французькому Валансьєнні 12 червня й розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше комітет арбітрів УЄФА довірив українці Катерині Монзуль провести матч, який визначить одного з учасників фінального поєдинку жіночого чемпіонату Європи 2017 року.

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