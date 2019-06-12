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Украинские арбитры назначены на матч женского чемпионата мира

Новости » Спорт    12.06.2019 - 13:02
Украинские арбитры назначены на матч женского чемпионата мира
Фото: украинская судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль (ffu.ua)

Монзуль рассудит поединок Германия - Испания

Украинская судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль будет работать на поединке группы B финальной части женского чемпионата мира между сборными Германии и Испании. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциация футбола.

На линиях Екатерине помогать Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять представительница Португалии
Сандра Браж.

Добавим, что встреча состоится во французском Валансьен 12 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее комитет арбитров УЕФА доверил украинке Екатерине Монзуль провести матч, который определит одного из участников финального поединка женского чемпионата Европы 2017 года.

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